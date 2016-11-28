Журналисты выяснили, что произошло с "йолкой" времен Евромайдана
Новогодняя елка, которую в народе назвали "йолка", стала символом Революции достоинства, однако о ее дальнейшей судьбе известно совсем немного.
По сообщению некоторых чиновников из КГГА, "йолку" сдали на металлолом, правда, официально о судьбе символа Евромайдана никто заявить не может, передает 24 канал.
"Часть елки разобрали на баррикады, а часть демонтировали. Попробуйте спросить у тех, кто тогда был при власти", – отметил заместитель директора КП "Благоустройство" Андрей Андреев.
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По словам экс-главы КГГА Владимира Бондаренко, от нее осталась лишь часть металлического каркаса, которая тогда находилась на балансе "Киевзеленстроя".
Он также добавил, что этот каркас до сих пор может оставаться там.
Однако, в "Киевзеленстрое" журналистов официально заверили, что той знаменитой "йолки" на балансе у них никогда не было. А один из руководителей департаментов признался, что "йолку" отдали на металлолом.
Напомним, в 2013 году четвертый президент Украины Виктор Янукович забыл, как на государственном языке называется хвойное дерево, которым украинцы украшают дома в новогодние праздники.