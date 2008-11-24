Литвин гнет «принципиальную линию»

Лидер одноименного блока Владимир ЛИТВИН заявляет, что для него должность председателя Верховной Рады Украины – не «самоцель»

Об этом он сказал в эфире телеканала «Интер» в воскресенье вечером.

Отвечая на вопрос, при какой коалиции он хотел бы быть председателем ВР, В.ЛИТВИН отметил, что «это должна быть коалиция, которая объединит украинских политиков, украинский народ».

На вопрос, может ли снова блок Литвина остаться вне коалиции в парламенте, он ответил: «Я не вижу в этом личной трагедии».

«Я убежден, что здесь неважно место, а важно действие. И неважно, под какими соглашениями подписываться, поскольку у нас, как правило, никакие соглашения не выполняются», - отметил он.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что сейчас то время, «когда нужно оценивать по практическим действиям».

«Мы пока еще выдерживаем принципиальную линию, и я убежден, что так будет и в дальнейшем», - прибавил лидер одноименного блока.