Гинзбург согласилась возглавить архивы, чтобы не назначили кого-то хуже

Новый председатель Государственного комитета архивов Украины Ольга ГИНЗБУРГ заявляет, что согласилась возглавить этот комитет, чтобы не назначили кого-то худшего.

Об этом она сказала сегодня в разговоре с корреспондентом УНИАН после того, как ее представил коллективу комитета вице-премьер-министр Украины Дмитрий ТАБАЧНИК.

«Я не очень хотела сюда идти, я предлагала пойти в социальную сферу, коммунальную сферу к (вице-премьер-министру – УНИАН) Владимиру РЫБАКУ, потому что у меня есть профессиональный опыт и я очень трудолюбивая, меня все же видят, что я могу только... тяну-тяну... делаю-делаю, день и ночь. Я не умею отдыхать совсем», - сказала О.ГИНЗБУРГ.

«Поэтому мне предложили, я остановилась, потом подумала: лучше я, чем кто-то другой, потому что другие были бы хуже”, - добавила член Компартии.

Говоря о своей будущей работе, О.ГИНЗБУРГ отметила, что ей еще нужно многое изучить и с многим ознакомиться.

«Но я вижу на этапе сотрудничества со специалистами, чтобы мне сохранить специалистов, которые здесь есть, взять для себя что-то полезное, такое научное, и отдать то организационное, что у меня есть. Я хочу связать это в один узел”, - сказала новый председатель Госкомархивов.

Она подчеркнула, что является коммунальщиком, много лет проработала на арматурном заводе, в частности, в кузнечном и механическом цехах, а также много лет проработала депутатом.

«Просто очень хочется быть полезной. Если у меня это получится, то тогда я буду очень счастлива, если у меня не получится, то я, видимо... Ну, такого не будет», - сказала О.ГИНЗБУРГ.

Она также сообщила, что Д.ТАБАЧНИК, представляя ее сегодня коллективу комитета, поручил изучить состояние зданий архивных учреждений во всех областях.

“Проехать по всем областям, поговорить с людьми, какую помощь материальную нужно, чтобы отремонтировать крыши», - сказала О.ГИНЗБУРГ.

Кроме того, вице-премьер поручил ей заняться строительством двух новых помещений для комитета в районе Соломенской улицы в Киеве. Она отметила, что в бюджете 2007 года уже предусмотрено 60% необходимого финансирования на эти цели.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в 2006 г. Кабинет Министров Украины изменил руководство Государственного комитета архивов Украины. В частности, КМУ освободил Геннадия БОРЯКА от должности председателя Государственного комитета архивов Украины “в связи с переходом на другую работу”. Другим постановлением с должности первого заместителя председателя Государственного комитета архивов Украины освобожден Константин НОВОХАТСКИЙ – также “в связи с переходом на другую работу”.

Вместо этого, председателем Государственного комитета архивов Украины правительство назначило О.ГИНЗБУРГ.