Климкин объяснил, от кого зависит точная дата предоставления "безвиза" Украине

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1+1, передает ТСН.

"То, что мы слышали сегодня от Европейского союза, это, конечно, их понимание того, что происходит сейчас с согласованием механизма реагирования на миграционные риски. То есть, это внутренняя проблема ЕС, никак не связанная с нами", - сказал Климкин.

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Министр отметил, что точная дата безвиза с Украиной сейчас зависит от Европейского парламента, когда его члены договорятся о механизме воздействия на миграцию. Речь может идти о неделях.

"Давайте я объясню, в чем реальная проблема. Проблема в том, будет ли Европейский парламент иметь непосредственное влияние на приостановку безвизового режима, или этот вопрос будет приниматься только странами-членами. Как только этот вопрос будет решен, сразу будем иметь ответ и прямую дорогу к безвизовому режиму", - сказал Климкин.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Еврокомиссия предложила Европарламенту и Совету ЕС отменить визы для граждан Украины. Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В ней, частности, содержится подтверждение того, что Украина выполнила все критерии в рамках плана действий по визовой либерализации.

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17 ноября Европейский Союз на уровне Комитета постоянных представителей стран - членов ЕС (COREPER) одобрил позицию Совета ЕС на межинституциональные переговоры относительно безвизового режима для Украины, согласившись с предложением Европейской комиссии предоставить такой режим.

Окончательное решение должно быть утверждено Европейским парламентом и Советом ЕС после проведения межинституциональных переговоров.

Ранее президент Порошенко выражал надежду, что Украина получит решение об отмене виз до саммита Украина-ЕС 24 ноября.

В то же время в ЕС заявили, что введение безвизового режима между ЕС и Украиной возможно после утверждения в Евросоюзе механизма его приостановления.