"Будут нести полную ответственность": посольство Украины отреагировало на информацию о визите турок в Крым

Об этом говорится в заявлении дипломатического представительства «Относительно незаконных визитов некоторых иностранных граждан и судов на временно оккупированную территорию Украины».

Посольство Украины выражает серьезную обеспокоенность по поводу ряда незаконных визитов некоторых иностранных граждан и судов на временно оккупированную территорию Украины – в Автономную Республику Крым, которые состоялись недавно, говорится в заявлении.

«Украинская сторона неоднократно подчеркивала недопустимость таких незаконных посещений суверенной территории Украины, которая включает Автономную Республику Крым и город Севастополь. Украина считает, что такие визиты некоторых иностранных граждан и судов являются попытками легализовать незаконную аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя, которая привела к многочисленным экономическим, социальным и гуманитарным проблемам на временно оккупированном полуострове», – отмечают украинские дипломаты.

В Посольстве напомнили, что такие незаконные визиты являются нарушением государственного суверенитета Украины, Устава ООН, Генеральной Ассамблеи ООН А/RES/68/262 «Территориальная целостность Украины», Бакинской декларации, резолюции Парламентской ассамблеи ОБСЕ и других норм международного права.

«В связи с этим, украинская сторона хотела бы еще раз напомнить иностранным гражданам и компаниям, в том числе турецким, что осуществляя такие незаконные визиты во временно оккупированный Крым, они должны и будут нести полную ответственность в соответствии с нормами украинского законодательства и международного права», – подчеркивают в Посольстве.

Дипломаты подчеркивают, что законные визиты временно оккупированного Крыма могут осуществляться в соответствии с порядком въезда и выезда с временно оккупированной территории Украины.

Турецкий перевод упомянутой выше процедуры можно найти на сайте посольства.

«Украина также хотела бы воспользоваться этой возможностью, чтобы еще раз выразить свою благодарность турецким властям за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», – добавили в дипломатическом представительстве.

Как сообщал УНИАН, российские СМИ проинформировали, что во временно оккупированный Крым прибыла турецкая делегация, в состав которой вошли политики, бизнесмены и депутаты.

Согласно сообщению «РИА Новости», на полуостров якобы прибыли глава турецкой Ассоциации евразийских правительств, доверенное лицо заместителя руководителя Генеральной дирекции безопасности Турции Хасан Дженгиз, представитель президента Турции Ибрагим Ерилли, вице-мэр Анкары Ахмет Тунч и другие.