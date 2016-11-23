Несовершенство украинской судебной системы: В Минюсте объяснили большое количество дел против Украины в ЕСПЧ

В Министерстве юстиции заявили, что большое количество дел против Украины в Европейском суде по правам человека обусловлена несовершенной отечественной судебной системой.

Об этом заявил заместитель министра юстиции Гия Гецадзе, передает пресс-служба ведомства.

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«Только реформировав судебную систему в Украине, мы сможем добиться того, что справедливые решения будут выноситься нашими судами, а украинцам не придется искать правды в международных судебных инстанциях», - сказал заместитель министра.

Напомним, Министерство юстиции Украины до конца 2016 года планирует подать иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на Россию о запрете Меджлиса крымскотатарского народа.

"Мы сейчас готовим отдельный иск, который касается именно запрета Меджлиса. Российская Федерация ответчик как государство. Мы подаем против государства, мы подаем как Украина против России. Соответственно, дальше все правоохранительные органы нам уже дают информацию о том, кто непосредственно задействован. Когда будет аккумулирована вся эта информация, мы подадим", - сказала в конце октября первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Севостьянова.