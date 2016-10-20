Минюст планирует подать иск в ЕСПЧ на Россию касательно запрета Меджлиса до конца 2016 года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила первый заместитель министра юстиции Украины Наталия Севостьянова в комментарии журналистам в Харькове.

"Мы сейчас готовим отдельный иск, который касается именно запрета Меджлиса. Российская Федерация ответчик как государство. Мы подаем против государства, мы подаем как Украина против России. Соответственно, дальше все правоохранительные органы нам уже дают информацию о том, кто непосредственно задействован. Когда будет аккумулирована вся эта информация, мы подадим", - сказала она.

Севостьянова выразила надежду, что иск будет подан до конца 2016 года.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля 2016 года подконтрольный РФ так называемый «Верховный суд Крыма» признал Меджлис крымскотатарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ.

Минюст РФ также включил Меджлис крымских татар в перечень организаций, деятельность которых прекращена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.

29 сентября Верховный суд РФ признал законным запрет Меджлиса крымскотатарского народа во временно оккупированном Крыму.

Во время дебатов прокурор, обосновывая необходимость запрета Меджлиса, заявил, что главной виной этого представительного органа крымских татар является то, что его лидеры не признали аннексию полуострова и добиваются его возвращения в состав Украины.

Министр юстиции Украины Павел Петренко сообщил, что министерство совместно с Меджлисом крымскотатарского народа подадут в Европейский суд по правам человека жалобу относительно запрета деятельности Меджлиса на территории России.