Бойко: Тимошенко скрывает правду - инфляция будет 30%

Председатель Совета Федерации работодателей Украины Юрий БОЙКО прогнозирует, что инфляция по итогам 2008 года составит 30%, в 2009-м – не менее 20%.

Об этом идет речь в переданном УНИАН Федерацией работодателей Украины комментарии председателя Совета ФРУ Ю.БОЙКО.

По его словам, правительство Юлии ТИМОШЕНКО сознательно пытается занизить текущие показатели инфляции в Украине. Расчеты Федерации работодателей Украины показывают, что реальный уровень инфляции по итогам 2008 года составит не менее 30%, в то время как официальный прогноз правительства составляет 15,3%.

«Правительство скрывает от населения правду о том, что в 2008 году около трети их сбережений «съела» инфляция», - считает председатель Совета ФРУ.

По данным Госкомстата, в 2007 году уровень инфляции составил 16,6%. В текущем году, по состоянию на октябрь, уровень годовой инфляции вырос до 23,2%, в том числе составив за октябрь 1,7%. Только в октябре рост цен на яйца и молоко превысил 5,6%, ощутимо подорожали услуги транспорта и связи. Инфляционные ожидания подогревается информацией о предстоящем в 2009 году подорожании жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, в декабре текущего года газ для населения вырастет в цене на 35%. Все это дает основания утверждать – прогноз правительства нереален и не будет выполнен, убеждены в ФРУ.

По мнению Федерации работодателей, ситуация с ростом инфляции усугубляется затягиванием со стороны действующего правительства бюджетного процесса. До сих пор Кабинет министров Украины не представил основные прогнозные макроэкономические показатели государственного бюджета на 2009 год. На прошлой неделе правительство отзывало поданный в Верховную Раду проект госбюджета-2009 для того, чтобы вместо него выработать новый документ.

В отозванном проекте бюджета дефицит был определен в размере почти 1,4% ВВП, в то время как Международный валютный фонд, предоставивший Украине кредит stand-by на сумму 16,43 млрд. долларов, рекомендовал стране принять бездефицитный бюджет на следующий год. В документе правительства инфляция планировалась на уровне 9,5%, рост ВВП – 6%. Вместе с тем, МВФ прогнозирует, что рост ВВП Украины в 2009 году составит 2,5%, инфляция – 14,7%. По оценкам экспертов ФРУ, дефицит госбюджета в 2009 году может достигнуть в абсолютном выражении 25 млрд. гривен.

Оценивая перспективы роста инфляции в 2009 году, Федерация работодателей прогнозирует, что нынешняя хаотическая политика правительства и растущее напряжение в социальной сфере дают все основания предполагать – в следующем году уровень инфляции будет существенно выше, нежели предполагает правительство и большинство экспертов.

В сентябре 2008 года Министерство экономики прогнозировало рост потребительских цен в 2009 году на 9,5%, независимые эксперты оценивали этот показатель в 14-15%. Затем, в ходе переговоров с МВФ о предоставлении кредита, правительство значительно ухудшило свой прогноз, показатель инфляции на 2009 года ожидается на уровне 17%. Удержание роста цен не выше такого уровня будет одной из основных задач правительства в следующем году. Об этом, в частности, сказано в меморандуме об экономической и финансовой политике, который правительство подписало в конце октября для получения кредита МВФ.

Неминуемый спад кредитной активности и прекращение бурного роста доходов населения будут сдерживать рост цен в 2009 году, однако инфляционные риски остаются высокими. По мнению председателя Совета ФРУ, уровень инфляции в следующем году составит не менее 20%, и основной причиной такой инфляции станет повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Сейчас их стоимость искусственно занижена. К примеру, сегодня предприятия теплокоммунэнерго покупают газ по 686 грн. за тыс. кубометров (без НДС). При этом цена топлива при импорте в Украину составляет 179,5 долларов за тыс. кубометров — 1045 грн. по курсу НБУ (на 4 ноября). Разница должна компенсироваться из госбюджета. Но чтобы получить кредит МВФ в размере 16,5 млрд., правительство обязалось до 1 июля 2010 года постепенно отказаться от такого рода дотаций.

Еще одним инфляционным фактором в 2009 году, по мнению Ю.БОЙКО, является повышение курса доллара, от которого зависят цены на импортные товары. С августа американская валюта прибавила в цене 25% — до 5,82 UAH/USD. Если мировой финансовый кризис не начнет утихать, девальвация гривны будет продолжена.

Говоря о рецептах борьбы с инфляцией, Ю.БОЙКО подчеркнул, что одним из главных вопросов антиинфляционной политики сегодня является вопрос ее менеджмента. Сегодня необходимо признать, что антиинфляционная политика правительства Ю.ТИМОШЕНКО, как таковая отсутствует, а само правительство просто не знает, что делать с экономикой.

«Начинать нужно с простого – определить, кто будет бороться с инфляцией. В странах с развитой демократией ответ на этот вопрос лежит в технической плоскости: если действия правительства привели экономику страны к высокой инфляции (как это произошло в Украине) или правительство регулярно демонстрирует неспособность к эффективным антиинфляционным действиям – такое правительство отправляют в отставку», – подчеркнул Ю.БОЙКО.