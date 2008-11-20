Ющенко отменил решение Черновецкого о повышении тарифов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ "Об отмене решений председателя Киевской городской государственной администрации", которыми повышены тарифы на жилищно-коммунальные услуги для коммерческих структур в 5-10 раз.

Текст документа от 20 ноября 2008 года опубликован на официальном сайте главы государства.

Президент постановил отменить распоряжение председателя Киевской городской государственной администрации от 30 октября 2008 года:

№1487 «О согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной водой и водоотводу холодной и горячей воды для бюджетных учреждений и других потребителей»;

№1488 «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению холодной и горячей водой, водоотводу для отдельных бюджетных учреждений и субъектов ведения хозяйства»;

№1489 «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой для бюджетных учреждений и других потребителей» как не отвечающие Конституции и законам Украины, другим актам законодательства.

Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.

В частности, в документе отмечается, что предусмотренный в распоряжениях председателя КГГА подход не отвечает Порядку формирования тарифов на производство, транспортировку, снабжение тепловой энергией и услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой, утвержденному Кабинетом министров Украины в соответствии с предоставленными ему статьями 14 и 31 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах» полномочий постановлением от 10 июля 2006 года №955 (со следующими изменениями), согласно которым тарифы формируются для трех категорий потребителей - населения, бюджетных учреждений, других потребителей.

Распоряжениями от 30 октября 2008 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги для отдельных потребителей с 1 декабря 2008 года увеличены в 5-10 раз. Между тем по информации Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики Украины и Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины в настоящее время действующие в городе Киеве уровни тарифов на теплоснабжение, водоснабжение и водоотвод для населения на 52-67 процентов возмещают себестоимость соответствующих услуг, а для коммерческих потребителей - на 77-214% соответственно. Таким образом, для возмещения себестоимости производства жилищно-коммунальных услуг и гарантирования необходимой прибыли для переоснащения жилищно-коммунального хозяйства тарифы на указанные услуги в городе Киеве могли бы вырасти в 2-3 раза. Кроме того, повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 декабря 2008 года осуществлено названными распоряжениями без предварительного обнародования информации с обоснованием необходимости внесения изменений в цены/тарифы на жилищно-коммунальные услуги, предоставление потребителям информации о структуре цен/тарифов.

Следовательно, отмечает глава государства, при издании указанных распоряжений нарушен ряд требований Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах», в частности, об утверждении цен/тарифов на жилищно-коммунальные услуги в размере экономически обоснованных расходов на их производство (часть третья статьи 31), предоставление потребителям информации о структуре цен/тарифов (пункт 2 части первой статьи 20).

Как замечает В.ЮЩЕНКО, указанные распоряжения изданы председателем Киевской городской государственной администрации Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ с превышением полномочий относительно установления цен/тарифов на жилищно-коммунальные услуги, поскольку названным Законом на Киевскую городскую государственную администрацию возложены только полномочия по осуществлению взаимодействия с органами местного самоуправления по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг и регулирования цен/тарифов, контроля за соблюдением законодательства относительно защиты прав потребителей в сфере жилищно-коммунальных услуг (пункты 4 и 6 статье 6), установление же цен/тарифов на жилищно-коммунальные услуги - отнесено к полномочиям органов местного самоуправления (пункт 2 статьи 7).

Кроме того, отмечает Президент, распоряжения главы Киевской городской государственной администрации могут привести к ухудшению условий деятельности отдельных субъектов ведения хозяйства (в частности строительных организаций, предприятий торговли, гостиничной сферы). В условиях обострения ситуации в финансово-экономической сфере многократное увеличение расходов субъектов ведения хозяйства в результате необоснованного увеличения тарифов на жилищно-коммунальные услуги повлечет или освобождение или снижение уровня социального обеспечения их работников, или повышение стоимости товаров и услуг, которые реализуются этими субъектами ведения хозяйства, или даже их закрытия.

Конституцией Украины провозглашены гарантии защиты прав всех субъектов права собственности и ведения хозяйства, конкуренции в предпринимательской деятельности, прав потребителей (часть четвертая статьи 13 и части третья и четвертая статьи 42), отмечается в Указе.

Вопреки этим конституционным предписаниям, распоряжениями председателя КГГА внедрен дискриминационный подход по отношению к отдельным бюджетным учреждениям и субъектам ведения хозяйства относительно размеров тарифов, по которым им будут предоставляться жилищно-коммунальные услуги. Без каких-либо законных оснований распоряжением №1487 для отдельных предприятий тарифы на услуги по водоснабжению и водоотводу установлены на таком же уровне, как и для бюджетных учреждений, распоряжением №1488 для отдельных потребителей тепловой энергии - субъектов ведения хозяйства тарифы на централизованное отопление определен в три раза большие, нежели их конкурентам.

Такой подход противоречит и части второй статьи 25 Хозяйственного кодекса Украины, которой органам государственной власти и органам местного самоуправления запрещается принимать акты или совершать действия, определяющие привилегированное положение субъектов ведения хозяйства той или другой формы собственности, или ставят в неравное положение отдельные категории субъектов ведения хозяйства или иным способом нарушают правила конкуренции, а также приводит к углублению перекрестного субсидирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, следствием чего будет субсидирование за счет одних потребителей неэкономичного и неэффективного потребления ресурсов (газа, тепла, воды) другими потребителями.

Наконец, отмечает Президент, решение председателя Киевской городской государственной администрации от 30 октября 2008 года №№1487, 1488, 1489 вопреки статье 6 Закона Украины «О местных государственных администрациях», которая определяет акты местных государственных администраций распоряжения председателя местной государственной администрации и приказы руководителей управлений, отделов и других структурных подразделений, оформлено как распоряжение Киевской городской государственной администрации.