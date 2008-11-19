Черновецкий подозревает, что Турчинов никогда не был в метро

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ назвал популистскими и безответственными заявления первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА, касающиеся тарифов на проезд в столичном общественном транспорте.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой Киевской городской государственной администрации комментарии мэра столицы.

«Господин ТУРЧИНОВ слишком заигрался в поисках дешевой популярности среди киевлян. После того как жители столицы полностью отказали ему в доверии на недавних внеочередных выборах, незаконно инициированных его политической силой, он решил набрать политические баллы и занялся «решением» транспортного вопроса. Любые поручения и распоряжения от политического аутсайдера ТУРЧИНОВА, которые касаются проблем жизнеобеспечения столицы, в частности, функционирование транспорта – это неадекватная реакция на отсутствие популярности среди киевлян», – убежден Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Киевский городской председатель подчеркнул, что, будучи вторым человеком в Кабинете Министров, А.ТУРЧИНОВ ни разу не выступил с предложением о выделении средств из госбюджета для поддержки и развития столичного муниципального транспорта.

«Странная позиция первого вице-премьера ТУРЧИНОВА не имеет ничего общего с решением вопросов безопасной работы и развития коммунального транспорта столицы. Этот человек никогда не жил киевскими проблемами и, более того, вряд ли был в столичном метрополитене. Поскольку Кабинет Министров никогда не выделял средств на развитие столичного коммунального транспорта, не возмещал убытков транспортных предприятий, любые заявления первого вице-премьера о необоснованности тарифов – это не более чем пустая болтовня, характерная для лидеров БЮТ», – заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, КГГА издала распоряжение о повышении стоимости проезда в городском пассажирском транспорте в 3-4 раза.

Прокуратура Киева начала проверку соблюдения столичной городской государственной администрацией законодательства во время введения новых тарифов на проезд в общественном транспорте.

18 ноября первый вице-премьер-министр А.ТУРЧИНОВ поручил Киевской горгосадминистрации в два раза снизить стоимость проезда в общественном транспорте. Такое поручение дано по результатам совещания по предварительным итогам проверки обоснованности повышения тарифов на услуги городского пассажирского транспорта в Киеве. Полученные в ходе проверок данные свидетельствуют, что стоимость проезда в метрополитене не может превышать 1 грн., а в наземном транспорте - 80 копеек.

Вместе с тем сегодня, 19 ноября, А.ТУРЧИНОВ заявил, что Кабмин не может заставить столичную горгосадминистрацию снизить тарифы на транспорт.