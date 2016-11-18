Председателя Счетной палаты, которого обвиняют в махинациях с жильем, отправили под домашний арест

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

«Соломенский районный суд удовлетворил ходатайство прокурора САП и избрал в отношении Председателя Счетной палаты Украины меру пресечения - круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля», - написал он.

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При этом, согласно сообщению Холодницького, суд также обязал подозреваемого сдать на хранение его паспорт для выезда за границу и другие документы, которые дают возможность покинуть страну.

"Прокурорами САП и детективами НАБ принимаются все необходимые меры для скорейшего завершения досудебного следствия, направления производства в суд и возмещения нанесенных государству убытков", - добавил Холодницкий.

Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал сообщение о подозрении председателю Счетной палаты за махинации со служебным жильем.

В ГПУ отметили, что член Счетной палаты, имея приватизированное жилье в Киеве, обратилась к главе Счетной палаты с просьбой предоставить служебное жилье в центре столицы. Закон предусматривает предоставление такого жилья, но не его приватизацию. Общая стоимость жилья составила почти 1,4 млн гривен по состоянию на 2013 год.

Позже в НАБУ заявили, что опасаются, что подозреваемый в махинациях с жильем председатель Счетной палаты Роман Магута может сбежать в Донецк.

"НАБУ не может согласиться с позиции органов прокуратуры об избрании меры пресечения председателю Счетной палаты Украины, не связанной с содержанием под стражей. В частности, за высокий риск его побега на временно оккупированную территорию (г. Донецк), где подозреваемый и члены семьи имеют объекты жилой недвижимости", - говорилось в сообщении НАБУ.