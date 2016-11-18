Парасюк: Я за свою недолгую карьеру народного депутата имею 10 уголовных дел

Об этом он заявил во время круглого стола в УНИАН, инициированного общественной организацией «Слово и дело».

"Я за свою недолгую карьеру народного депутата имею 10 уголовных дел. Не мне судить, заслуженные или незаслуженные, но я хочу сказать, что очень неправильно ставить все под одну линейку", - заявил он.

Парасюк констатировал, что стал политиком в результате победы Революции достоинства и появления определенного социального лифта в Украине.

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"Хоть я стою в жесткой конфронтации с Администрацией президента Порошенко, но я хочу сказать, что в Украине запустилось формирование гражданского общества. Люди начали играть роль в создании государства, в написании законов, в контроле власти", - добавил депутат.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября в помещении одного из телеканалов Киева произошла драка между Парасюком и депутатом от "Оппозиционного блока" Александром Вилкулом. Позже Парасюк повредил автомобиль, которым пользуется Вилкул.

Полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса из-за драки депутатов.