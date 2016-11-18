"Подбирайте слова": Гройсман снова отчитывает в Раде - Мельничуку досталось от премьера за оскорбление министра обороны (видео)

Последний критиковал министра обороны Степана Полторака, передает Эспрессо.

"Господин премьер-министр, у вас в правительстве работают преступники, это - министр обороны и некоторые его заместители. Во-первых, что они сделали, это более 400 человек лишили места работы незаконно. И, во-вторых, они вас обманули относительно предоставления участников боевых действий. Прошу вас сделать независимое расследование и наказать виновных", - Мельничук обратился к премьер-министру.

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В ответ Гройсман отчитал нардепа.

"Я не считаю, что министр обороны Украины является преступником, во многих случаях, я думаю, можно сказать, что он является героем, который в тяжелый период времени для нашей страны принял на себя супертяжелую ответственность. Поэтому, я попросил бы подбирать слова, когда мы обращаемся к генералу армии, человеку, который стоит на защите нашей страны и сегодня он требует поддержки, а не критики", - ответил премьер.

Ранее УНИАН сообщал, что во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер-министр Владимир Гройсман публично отчитал вице-премьер-министра Геннадия Зубко, который забыл выключить микрофон.

Гройсман переадресовал вопрос нардепа Олега Мусия о ситуации с пожарами на терриконах вице-премьеру Геннадию Зубко.

В свою очередь вице-премьер эмоционально заявил, что уже дал соответствующее поручение по ликвидации пожаров. "Я здесь при чем? Есть ГСЧС, является Минтопэнерго, которое за это несет ответственность. Я дал поручение ГСЧС, дальше что с меня надо?", - заявил Зубко.

На это Гройсман отреагировал: "Выключи микрофон. Ты еще раз так скажешь, я тебя выгоню на...й отсюда".