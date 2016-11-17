Почему Россия вышла из Международного уголовного суда - Foreign Policy

Об этом пишет Робби Греймер в статье "Почему Россия вышла из Международного уголовного суда", опубликованной на сайте издания Foreign Policy.

"Суд не оправдал надежд, связанных с ним, и не стал по-настоящему независимым", - пояснил МИД России. Это произошло после того, как президент Владимир Путин издал указ, объявляющий о намерениях страны "больше не быть участником" основополагающего договора МУС, Римского статута.

Время выбрано не случайно. В понедельник главный прокурор МУС Фату Бенсуда, опубликовала доклад, в котором впервые было заявлено, что конфликт в Украине признается вооруженным конфликтом между Россией и Украиной. "Имеющаяся у нас информация позволяет предположить, что ситуация на территории Крыма и Севастополя равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и Российской Федерацией", говорится в докладе.

Там также указано, что аннексия Россией украинского полуострова Крым "фактически является продолжающейся оккупацией". Путин явно не был рад такому решению, поскольку оно идет вразрез с официальной версией о том, что в Украине нет российских войск, а Крым добровольно вошел в состав России после проведения свободного и справедливого референдума. Но почти все на Западе и в Киеве называют это ложью.

Выход из Договора о МУС теперь в моде. За последние два месяца, из Римского статута вышли Бурунди, Гамбия, и Южная Африка, ссылаясь на предполагаемые предубеждения против африканских стран. В настоящее время МУС ведет 10 текущих расследований, девять из которых – в Африке и одно – в Грузии. Уганда, Кения, и Намибия также дали понять, что рассматривают возможность выхода из МУС.Россия подписала Римский статут в 2000 году, но не ратифицировала Договор о международном суде, который расследует военные преступления, геноцид и преступления против человечности, когда не справляются национальные суды.

"Выход из МУС становится разменной монетой для стран, которые стремятся сделать мир более безопасным для недобросовестных диктаторов", - сказала Элизабет Эвенсон из Human Rights Watch. "Выход или препятствование МУС в проведении заседаний только сокращает шансы на правосудие для жертв самых страшных преступлений", - добавила она.

Когда Путин издавал свой указ, он также мог учитывать Сирию; Россия обвиняется в военных преступлениях и "варварстве" за свою деспотичную военную интервенцию в Сирии. И на этой неделе РФ начала новое наступление в разрушенной войной стране, что могло бы стать поводом для нового расследования МУС.

Однако, МУС не выбирает сторон. 31 октября Foreign Policy уже сообщали, что суд также намерен вести расследование в отношении Соединенных Штатов за военные преступления в Афганистане. США впервые подписали договор МУС во время пребывания на посту президента Билла Клинтона, но его преемник Джордж Буш отозвал подпись, опасаясь, что судебное преследование МУС может стать политизированным и несправедливым в отношении американцев.