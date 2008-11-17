Председатель КС: нет смысла давить на Конституционный суд

Политический кризис в Украине не влияет на работу Конституционного Суда, который свои решения принимает независимо от чьей-либо воли.

Об этом сказал председатель КС Андрей СТРИЖАК сегодня во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании в Украине Ли ТЕРНЕРОМ, сообщили УНИАН в пресс-службе КС.

В частности, по словам А.СТРИЖАКА, несмотря на политический кризис, Конституционный Суд Украины принимает решения независимо от чьей-либо воли. «Процесс становления был чрезвычайно тяжелым. Но теперь понятно, что нет смысла давить на Конституционный Суд, где 18 судей, потому что решение они принимают коллегиально», - подчеркнул председатель КС.

Кроме того, А.СТРИЖАК в ходе разговора высказал мнение, что Конституционный Суд должен больше рассматривать дел, связанных непосредственно с защитой прав человека. По словам председателя КС, сейчас в Украине широко обсуждается целесообразность введения института конституционной жалобы, а пока граждане могут обращаться в Конституционный Суд только с просьбой растолковать положения Конституции и тех или иных законов.

В свою очередь Ли ТЕРНЕР поинтересовался мнением А.СТРИЖАКА о необходимости проведения конституционной реформы в Украине. Кроме того, во время разговора речь шла о процедуре принятия решений Конституционным Судом Украины, его функциях и полномочиях. Посол Великобритании выразил убеждение, что дальнейшее сотрудничество будет плодотворным, и пожелал, «чтобы Конституционный Суд Украины всегда имел силы действовать по закону, даже в условиях, когда политики считают себя выше судебной системы».