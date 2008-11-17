Луценко объявил начало новой жизни

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и не давать взятки сотрудникам ГАИ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопросы журналистов, которые касались введения новых штрафов за нарушение правил дорожного движения.

«Нет ни одного технического или нормативного документа для защиты от взяточничества. Такой защитой может быть общественное согласие не давать взятки. Поэтому призываю всех водителей взятки не давать… Таким образом вы признаете свою вину, а с другой стороны - не дадите процветать взяточничеству на дорогах… Вы должны не нарушать правила дорожного движения и ни под каким соусом не давать взятки. Только так можно исправить состояние на дорогах», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он отметил, что новый закон об усилении ответственности за нарушение правил дорожного движения - «это закон не против водителей, это закон против нарушителей, которые сеют смерть и раны на дорогах».

Министр сказал, что благодаря нововведениям удалось снять две трети нарушений, за которые раньше назначали административные наказания, но они не влияли на создание аварийных ситуаций на путях.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, руководство ГАИ на протяжении последнего месяца объездило все регионы и провело собеседования с личным составом в канун вступления в действие новых административных санкций.

«Работники милиции нацелены на выполнение закона. Им рекомендует в первые недели делать предупреждение за мелкие правонарушения», - сказал он.

При этом министр заверил, что у них не стоит «задание сбора штрафов… Нас не интересует количество собранных штрафов, нас интересует безопасность на дорогах».

Говоря о техническом наблюдении за автодорогами, Ю.ЛУЦЕНКО сказал, что в Украине установлено 100 камер виденаблюдения, и планируется, что до конца первого квартала в следующем году таких технических средств будет установлена тысяча.

«Это начало новой жизни на дорогах, причем жизнь тождественного как в Европе», - сказал он.

Также он отметил, что МВД планирует ежедневно обнародовать информацию о количестве автомобилей, нарушивших правила дорожного движения.

«В том числе отдельной строкой будут автомобили, которые стоят свыше 100 тыс. долл.», - сказал министр и добавил: «Это не потому, что я не люблю богатых, а потому, что видеофиксация фиксирует всех, кто нарушил правила и из-за этого должен нести ответственность».