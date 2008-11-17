Ющенко поздравил студентов с праздником

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заверяет, что государство делает все для того, чтобы обеспечить своим гражданам доступ к качественному образованию, которое должно отвечать лучшим европейским стандартам.

Об этом говорится в Обращении Президента по случаю Международного дня студента, размещенном на сайте главы государства.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что этот вопрос является неопровержимым приоритетом национальной политики.

По словам Президента, нынешнее студенчество - поколение новой формации, выросшее в независимой, демократической Украине, имеет основательные знания и перспективы для их реализации. “В постиндустриальную эпоху, когда дальнейшую судьбу человечества определяют образование и наука, нация возлагает на вас большие надежды как на свою будущую элиту, как на настоящих украинских патриотов”, - отметил глава государства.

Обращаясь к студентам, В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что “каждый из вас глубоко осознает необходимость всестороннего и постоянного самосовершенствования, безупречного владения информационными технологиями и иностранными языками”.

Президент отметил, что за последние годы Украина достигла заметных сдвигов в сфере образования. “Мы присоединились к Болонскому процессу, ввели внешнее независимое оценивание знаний, модернизируем учебный процесс, внедряем новейшие методики, последовательно повышаем качество обучения и социальный статус педагогов”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент пожелал студентам уверенно идти по пути знаний и профессионального мастерства, обогащаться духовно, готовиться к труду на благо народа.