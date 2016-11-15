Яценюк в Берлине: Мы защищаем ваши границы

Отвечая на вопрос эксперта, Арсений Яценюк подчеркнул: «Невозможно проводить дипломатический диалог под дулом автомата российского производства. Россия вторглась в Украину, российские военные убивают украинских солдат. Российские войска убивают невинных украинских жителей. Россия нарушила Устав ООН, Россия пытается перечертить границы после Второй мировой войны. Президент Путин развязал войну против соседней страны. Можем ли мы иметь диалог? Наверное, да, но на каких условиях? Есть одно ключевое условие: «Господин Путин, убирайтесь из моей страны», передает пресс-служба НФ.

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«Каждый день гробы с украинскими солдатами прибывают в Харьков, Львов, Чернигов во все части моей страны. Почему? За необъяснимое стремление российского президента восстановить сферы влияния или восстановить СССР», - сказал лидер «Народного фронта».

Он напомнил, что у бывшей украинской власти «была идея оставаться где-то посередине - не вступать в НАТО, не вступать в ЕС, быть друзьями со всеми сторонами»: «Это была позиция бывшего президента, когда он отказался от идеи вступления в ЕС и НАТО. И что мы имеем в итоге? Мы не имеем Крым, Донецк и Луганск».

«Я прекрасно понимаю, что в этот период времени не все страны-члены ЕС готовы принять Украину. Мы прагматичны относительно модернизации украинской армии. Есть ряд трастовых фондов с НАТО. Нам нужно усовершенствовать украинское войско до уровня стран-членов Альянса. Ведь защищаем ваши границы. Мы – единственная страна в Европе, чьи войска сражаются с российской армией. Мы платим очень высокую цену», - подчеркнул Арсений Яценюк.