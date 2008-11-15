У Тимошенко слышали, что НУНС отказал Януковичу

В блоке Тимошенко знают, что фракция НУНС отклонила вариант коалиции с Партией регионов.

Об этом сообщил глава фракции БЮТ в Верховной Раде Иван Кириленко во время эфира на 5 канале.

По его словам, фракция НУНС на своем собрании ставила на пробное голосование вопрос о создании коалиции с Партией регионов, которое не набрало ни единого голоса.

"Я когда говорил с Вячеславом Кириленко, он мне сказал – ноль голосов за коалицию с Партией регионов. Создание коалиции с БЮТ – это переговорный процесс", - заявил Кириленко.

Он заявил, что у БЮТ есть "155 подписей депутатов за возобновление работы демократической коалиции".

Кроме того, Кириленко отметил, "что сейчас все в руках президента".

По просьбе ведущего прокомментировать информацию, что Ющенко не знал о намерениях депутатов НУНС поддержать отставку спикера Яценюка, Кириленко сказал: "Президент имеет возможность во вторник все исправить".

"Президент во вторник может отвести все подозрения в том, что он сдал одного из лучших своих бойцов, тем, что подтвердит демократический формат развития", - отметил депутат.

Кириленко также заявил, что БЮТ поддержит любую кандидатуру спикера, "которую выдвинут наши партнеры по коалиции".

Украинская правда