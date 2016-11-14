Целью визитов Яценюка в мировые столицы является поддержка Украины в новых международных условиях - дипломат

Об этом заявил советник лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка по международным вопросам, заместитель министра иностранных дел Украины (2014 год) Даниил Лубкивский накануне визита в Берлин, который запланирован на 14-15 ноября.

Он напомнил, что за последние полгода состоялись две встречи Арсения Яценюка с Вице-президентом США Джо Байденом в Вашингтоне: "В августе, во время обострения российских провокаций, состоялись переговоры с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском и руководством НАТО в Брюсселе. В понедельник Арсений Яценюк посетит Берлин для встречи с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. В конце месяца запланированы встречи с Президентом Европейского парламента и высокими представителями Европейской Комиссии в Брюсселе. Продолжается наш постоянный диалог на уровне многих иностранных партнеров и дипломатических представителей. Вся эта работа подчинена главной цели – поддержать Украину, не допустить "потери" интереса или малодушной "усталости", мобилизовать "друзей".

"В мире есть высокий уровень уважения и доверия к Яценюку и его правительственной команды. Это, безусловно, должна работать в интересах всего государства. Особенно сейчас, когда продолжает формироваться новая международная реальность. Нидерландское голосование, референдум в Британии о выходе из ЕС, избрания Дональда Трампа Президентом Соединенных Штатов – эти заметные для общественного мнения признаки новой реальности уже имеют и будут иметь дальше влияние на Украину. В 2017 году – году многих важных выборов - мы можем увидеть новую Европу. Для нас новая реальность не всегда будет благосклонна. Многие вещи становятся непредсказуемыми. Немало угроз отвлекать внимание международной общественности от Украины. При таких условиях нам нужно значительно усилить внешнеполитическую активность. Обеспечение и ухудшенные условия, в которых находится национальная дипломатия, - часто ничтожны. Это унизительно для многих талантливых украинских дипломатов. Надо существенно увеличить финансирование системы. И, самое важное, нужны новые идеи и новые люди, нужен новый настрой",- подчеркнул советник Арсения Яценюка.

"Новая реальность вынуждает приходить к грамотным выводам. Украина не может себе позволить приумножать неопределенность. Нам нужна государственная, политическая и институциональная стабильность – на обозримый период времени – два-три года. Это время нужно не как бегство от проблем, а как дополнительная возможность для работы, для убедительной работы. И тщательнейшим образом нам надо беречь доверие с и между союзниками. Именно об этом пойдет речь и ради этого состоится встреча Яценюка с Ангелой Меркель. Главными темами будут вопросы политической стабильности в Украине, безопасный процесс и взаимодействия в новых международных условиях. Вес и значение позиции Ангелы Меркель трудно переоценить", -подчеркнул Даниил Лубкивский.

По его словам, «лидерская ответственность в первую очередь лежит на Президенте и руководстве государства, но есть и ответственность всех национальных политических сил": "Мы должны придерживаться единого порядка дня. Это – совместная защита суверенитета и безопасности. Это – давление на Россию и противодействие агрессору. Это – единство вокруг евроатлантического курса и одновременно единство в защите наших интересов в сотрудничестве с партнерами".

"Мы можем и должны осуществлять более творческую, интересную и динамичную внешнюю политику.Она должна выражаться в разных форматах и разумных инициативах. Мы должны воспитывать в себе умение придерживаться консолидированной позиции. Это – лучший признак зрелой государственности. Хорошим примером является давление, чтобы не допустить контроль "Газпрома" над газопроводом OPAL. Хорошим примером является совместная позиция относительно безвизового режима. Нам нужно больше совместных и убедительных примеров. И нам нужна убедительная разговор не только с лидерами, а с обществами Соединенных Штатов и Европы – работа с теми настроениями, которые сейчас формируют новую международную реальность", - подчеркнул Даниил Лубкивский.