Журналисты выяснили, кто раздувает антиукраинские настроения на Закарпатье (видео)

Такая статистика дает серьезные основания для беспокойства, ведь в последнее время заинтересованные люди пытаются дестабилизировать ситуацию на западе Украины, спекулируя на теме автономии.

Читайте также"План Шатун": СБУ пока не подтверждает аутентичность изъятых файлов с заговором Кремля по развалу Украины

Из-за того, что на этой территории проживает большое количество этнических венгров, здесь почти не говорят по-украински: даже обучение проходит на языке соседей.

Кроме того, официальный Будапешт всячески поддерживает своих соотечественников за рубежом и щедро раздает паспорта.

А представители националистической праворадикальной партии Венгрии "Йоббик" своими высказываниями лишь обостряют конфликт.