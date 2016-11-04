У Авакова заявили, что переписка Суркова с планом по развалу Украины аутентичная

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

«На сегодняшний день мы можем с уверенностью говорить о том, что вся переписка, которая выложена хакерами-патриотами «Киберхунта», является аутентичной, что подтверждено экспертизами МВД, СБУ, а также для тех, кто еще почему-то очень сомневается – рядом очень профессиональных авторитетных международных организаций», – заявил Шкиряк.

Читайте также"Слитая" переписка "серого кардинала" Путина: в Кремле говорят, что Суркову ближе голубиная почта, чем электронная

Он также отметил, что данная переписка является очередным фактическим подтверждением непосредственного участия президента РФ Путина в событиях на Донбассе.

«Для украинской власти это было очевидно. Украинские спецслужбы прекрасно знали, кто стоит за созданием террористических банд «ЛНР», «ДНР», какими были планы Кремля. Эта переписка является очередным фактическим подтверждением непосредственного участия президента России Путина, а также его ближайшего советника Владислава Суркова», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября хакеры выложили вторую часть переписки советника президента РФ Владислава Суркова, где обсуждается план по развалу Украины.

Ранее группа украинских хакеров «Киберхунта» заявила, что взломала электронную почту Суркова, и обнародовала копии документов, в которых излагаются меры по дестабилизации политической жизни в Украине, следствием чего должны стать досрочные парламентские и президентские выборы. В Кремле опровергли связь Суркова, который координирует политику в отношении Украины и осуществляет руководство временно оккупированным Донбассом, с документом о мерах по дестабилизации в Украине.