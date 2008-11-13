На «психологическое восстановление» у Яценюка уйдет год-два - эксперт

Председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО считает, что бывший председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК является перспективным политиком, но вернется в большую политику как самостоятельный игрок не “сегодня” и не “завтра”.

Такое мнение В.ФЕСЕНКО выразил в комментарии УНИАН.

В частности, комментируя вчерашнюю отставку А.ЯЦЕНЮКА с должности председателя парламента и его дальнейшие перспективы, В.ФЕСЕНКО отметил, что экс-спикер “остается перспективным политиком с собственным рейтингом”.

“Конечно, если возникнет вопрос досрочных парламентских выборов, то А.ЯЦЕНЮК может принять в них участие, хотя уже вряд ли в президентском блоке – в силу различных причин. Другой вопрос – успеет ли он сформировать собственную политическую силу”, - отметил политолог.

Эксперт также выразил предположение, что будут попытки убедить А.ЯЦЕНЮКА принять участие в следующих президентских выборах. “Но, думаю, он не готов сейчас к президентским гонкам – ни психологически, ни политически, и реальных шансов нет”, - добавил В.ФЕСЕНКО.

По его словам, сейчас экс-спикер “будет выжидать”. “Через год-два, когда А.ЯЦЕНЮК немного восстановится психологически, возможно немного нарастит организационные, финансовые, политические “мышцы” – тогда, я думаю, что он вернется в политику”, – сказал политолог.

При этом эксперт допустил, что А.ЯЦЕНЮК может “мечтать о премьерской должности”, которая “ему ближе”. “Но сейчас, в ближайшей перспективе он, конечно, не может на нее претендовать в силу многих причин. Просто у него нет соответствующего политического ресурса, который бы ему позволил это сделать”, – считает В.ФЕСЕНКО.

Однако после президентских выборов, по мнению политолога, ситуация может измениться, и в зависимости от новой политической конъюнктуры, от того – кто победит на президентских выборах, от того, будет ли продолжаться спрос на новые политические и демократические силы, - тогда у А.ЯЦЕНЮКА могут появиться определенные шансы на то, чтобы вернуться в большую политику как самостоятельному игроку. “Но думаю, что если это и произойдет, то лишь после президентских выборов”, - подчеркнул В.ФЕСЕНКО.

При этом эксперт считает, что А.ЯЦЕНЮК все же будет формировать собственную политическую силу, а это требует времени. “Потому, скорее всего, как самостоятельный игрок он будет играть немного позже, в любом случае – не в ближайший год”, - убежден политолог. В то же время он не исключает “быстрый старт”, но отмечает, что сегодня экс-спикер не является настолько самостоятельным и ресурсно-мощным, чтобы конкурировать с другими ведущими политическими силами.

“У него есть определенные шансы, например, преодолеть избирательный барьер благодаря собственному рейтингу, который и является его главным ресурсом. Этот рейтинг значительно уступает, конечно, и Юлии ТИМОШЕНКО и Виктору ЯНУКОВИЧУ, но он входит в первую пятерку самых рейтинговых политиков Украины, и сейчас в “первой лиге” по личному рейтингу может конкурировать с Владимиром ЛИТВИНЫМ или с Петром СИМОНЕНКО. Однако у него нет таких организационных структур, как в Блоке Литвина, у ли коммунистов. И это задание А.ЯЦЕНЮКУ еще нужно сделать. Вот на это ему и нужно определенное время”, - отметил В.ФЕСЕНКО.

Поэтому, по мнению эксперта, пока еще А.ЯЦЕНЮК перспективный политик с определенным потенциалом, который еще нужно реализовать.

Как сообщал УНИАН, вчера, 12 ноября, ВР освободила А.ЯЦЕНЮКА от должности председателя парламента. Поддержали отставку А.ЯЦЕНЮКА 175 депутатов от фракции Партии регионов, 1 – от БЮТ, 10 – от “Нашей Украины – Народной самообороны”, 27 – от КПУ и 20 - от Блока Литвина.

Отвечая на вопрос, чем он займется после своей отставки, А.ЯЦЕНЮК отметил, что он будет продолжать формировать свою политическую силу. При этом бывший председатель ВР заверил, что «его ушли, чтобы он вернулся, но уже не сюда».