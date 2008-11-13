На бунт против Ющенко Яценюк не пойдет - политолог

Политолог Виктор НЕБОЖЕНКО считает, что Арсения ЯЦЕНЮК стал «разменной монетой» между Партией регионов и Президентом Виктором ЮЩЕНКО.

Такое мнение он выразил в комментарии корреспонденту УНИАН по поводу отставки главы Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА.

В частности, по словам В.НЕБОЖЕНКО, “ЯЦЕНЮК стал своеобразной разменной монетой между укрепляющимися Партией регионов и Президентом. Если ЯЦЕНЮК думает, что ему компенсируют либо главой Нацбанка, либо премьер-министром, то он глубоко ошибается». По мнению политолога, в лучшем случае А.ЯЦЕНЮК «получит должность первого заместителя Секретариата Президента при реконструированном Секретариате. А это еще будет большой проблемой”.

Также политолог считает, что вопрос о новом председателе Верховной Рады быстро не решится. «А ЯЦЕНЮКУ еще раз придется либо доказать свою необходимость, либо пытаться бунтовать против ЮЩЕНКО, - на что он не пойдет”, - добавил В.НЕБОЖЕНКО.