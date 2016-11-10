Жесткий конфликт между Путиным и Трампом неизбежен – экс-депутат Госдумы РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пономарев сказал на пресс-конференции.

«При Трампе будут существенно пересмотрены параметры экономической помощи. Я думаю, что она сильно изменится в своем формате, не в размере», - отметил Пономарев.

По его словам, Трамп не доверяет международным организациям, в частности МВФ, Всемирному банку, на том основании, что они «показывают низкую эффективность и большую склонность тратить деньги на ветер».

«Я думаю, что он эти подходы будет пересматривать», - сказал Пономарев.

По его мнению, ни при каких условиях США не признают аннексию Крыма Россией. «Это неправильно - переносить предвыборную риторику кандидатов на их реальные действия как главы государства, и является ошибкой им эти слова вспоминать», - считает Пономарев.

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Он прогнозирует, что Трамп попытается договариваться с Россией. «Скорее всего - деокупация Донбасса в обмен на нейтральный статус Украины, гарантии американцев не принимать Украину в НАТО. Но эти договоренности долго не проживут, обе стороны друг друга кинут», - уверен Пономарев.

Он также считает, что «кремлевским кандидатом» на президентских выборах в США была Хиллари Клинтон. «Весь мир был в плену определенных мифов. Я считаю, что кремлевским кандидатом на этих выборах была госпожа Клинтон, а не Трамп. Прежде всего, это штаб Клинтон раскручивал историю, что Трамп - российский шпион», - заявил Пономарев.

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По мнению экс-депутата Госдумы, конфликт между президентом РФ Владимиром Путиным и Трампом неизбежен. «Этот конфликт будет намного жестче, чем конфликт с Обамой. Хоть они и не любили друг друга, но это не выливалось в жесткие действия», - добавил Пономарев.