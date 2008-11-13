Янукович рассказал, как Ющенко дважды звонил ему из Варшавы

По просьбе журналистов лидер оппозиции Виктор Янукович прокомментировал заявление Николая Томенко о том, что увольнение Арсения Яценюка состоялось в результате договоренностей Виктора Януковича и Виктора Ющенко.

"Для меня нет разницы – Томенко, Тимошенко или Ющенко. Они все – члены одной команды. Одной коалиции. Они все – наши оппоненты.

Да, мне звонил Президент Ющенко из Варшавы – два раза. И просил не ставить вопрос об увольнении Арсения Яценюка с должности Председателя Верховной Рады.

Я ответил – в условиях, когда в парламенте нет большинства – Арсений Яценюк реально неспособен эффективно организовать работу Верховной Рады. И к тому экономическому кризису, который создало в стране правительство Тимошенко, добавляется еще неэффективная работа парламента. А это еще больше ухудшает общую ситуацию.

Яценюк написал заявление о своей отставке после того, как окончательно развалилась оранжевая коалиция. И он поступил честно. Фактически Яценюк снял с себя ответственность за неэффективную работу парламента. А дальше... То ли Президент то ли премьер-министр подсказали ему остаться. И Арсений Петрович остался – в роли подтанцовки для Президента или премьер-министра.

Мы как оппозиция не намерены танцевать под музыку власти.

Мы понимаем – формирование большинства любого формата в этом парламенте – очень проблематично. У нас есть 222 голоса – это ПР, Блок Литвина и коммунисты. Это основа. Кто еще из депутатов к нам присоединится – покажет время. Но я убежден – такое большинство сможет объединиться вокруг выборов нового председателя Верховной Рады. Среди кандидатов мы рассматриваем сегодня Александра Лавриновича, Владимира Литвина, Адама Мартынюка, Ивана Плюща.

Мы сделаем попытку, возможно уже последнюю в этом созыве Верховной Рады, стабилизировать работу парламента. У меня есть на это надежда. На что я вообще не надеюсь, так это на эффективное сотрудничество с правительством, которое сегодня, – незаконное и нелегитимное. Потому что нет коалиции, которую они сформировали, а они все еще продолжают из всех сил держаться за властные кресла.

Правительство не хочет честно признать свои ошибки. Не хочет о них публично сказать народу. Вместо этого правительство продолжает свою сокрушительную политику, разваливая экономику и ухудшая жизнь граждан Украины.

Мы еще в июле этого года выразили свое отношение к политике правительства Тимошенко и поставили тогда вопрос в парламенте о его отставке. Но нас не поддержали. С этого времени ситуация еще ухудшилась, значительно ухудшилась по сравнению с июлем месяцем. И выход лишь один – отставка нынешнего правительства.", цитирует Януковича пресс-служба ПР.