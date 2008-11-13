Оппоненты БЮТ в извращенной форме будут добивать Тимошенко?

Причинами длительного перерыва в работе Верховной Рады (до 18 ноября) является не столько согласование антикризисных законопроектов, сколько проведение между определенными политическими силами консультаций относительно новой кандидатуры на должность председателя ВР.

Такое мнение в комментарии корреспонденту УНИАН выразил народный депутат от БЮТ Сергей МИЩЕНКО.

По его словам, фракция БЮТ не будет проводить консультации относительно своей кандидатуры на должность спикера, поскольку «не собирается принимать участие в продолжении шабаша».

С.МИЩЕНКО считает, что сегодня основные «торги» идут вокруг двух кандидатур на должность спикера – Владимира ЛИТВИНА и Ивана ПЛЮЩА. «В этом вопросе каждый будет тянуть на себя одеяло, потому что все понимают, что без голосов «Единого Центра» не будет 226, и без голосов Блока Литвина тоже не будет 226», - сказал С.МИЩЕНКО.

Народный депутат считает, что очень многое зависит и от позиции фракции КПУ. «Я не думаю, что Адам Иванович МАРТЫНЮК не воспользуется данной ситуацией, поскольку должность вице-спикера тоже остается в мыслях этой политической силы», - сказал он.

С.МИЩЕНКО считает, что до следующей недели будут идти “торги” относительно компромиссной фигуры на должность председателя ВР. В то же время он отметил, что для избрания председателя ВР нужно сформировать новую коалицию в парламенте.

«Мы формированию коалиции не будем мешать, поэтому пусть "Наша Украина", коммунисты, Литвин и Партия регионов формируют эту коалицию, потому что, к сожалению, голосов только КПУ, Партии регионов и Блока Литвина на эту коалицию не хватает», - сказал он.

С.МИЩЕНКО также выразил убеждение, что вопрос возможных досрочных выборов в ВР не зависит от того, кто станет следующим спикером. «Это зависит от того, какая коалиция будет и вообще будет ли она сформирована», - добавил он.

С.МИЩЕНКО предположил, что ряд фракций в ВР будут пытаться делать все, чтобы «в извращенной форме добить Кабинет министров принятием таких законопроектов, которые нивелируют работу правительства». При этом, по его мнению, скорее всего, будет делаться все для того, чтобы не отправлять правительство сразу в отставку, а сделать все, «чтобы у правительства не было возможности дальше работать».

Отвечая на вопрос, насколько вероятно, что будет реализован сценарий о нелегитимности парламента, правительства и существования единственного легитимного органа – института Президента, С.МИЩЕНКО выразил сомнение, что такая большая политическая сила, как Партия регионов, будет играть на то, чтобы всю власть отдать в одни руки. «Смысла в этом нет. Как тогда Партия регионов будет влиять на политические события в Украине. Отдать все в одни руки? Так завтра же их таким же образом будут мочить по полной программе президентской рукой», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодняшнее пленарное заседание Верховной Рады было закрыто почти сразу после открытия. Следующее состоится во вторник, 18 ноября, в 10.00.

Председательствующий первый вице-спикер парламента Александр ЛАВРИНОВИЧ отметил, что решение о проведении следующего пленарного заседания во вторник было согласовано с представителями фракций во время совещания. Это связано с тем, что в Верховную Раду от правительства поступили антикризисные законопроекты, и их необходимо проработать.

А.ЛАВРИНОВИЧ подчеркнул, что для лучшей подготовки депутаты должны работать в комитетах и фракциях. «Это будет способствовать профессиональной подготовке тех проектов, которые парламент должен рассматривать в соответствии с возникшими экономическими условиями», - сказал он.