В МИД считают недопустимым дальнейшее отложение решения ЕС о "безвизе"

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль во время встречи с главой Представительства ЕС в Украине Хюгом Мингарелли, сообщается на сайте МИД Украины.

«Было отмечено, что Украина выполнила все критерии Плана действий по либерализации ЕС визового режима для Украины, что подтверждено отчетом Европейской Комиссии от 18 декабря 2015 г. В частности, были созданы антикоррупционные органы, которые уже на этом этапе демонстрируют свою эффективность, внедрена система е-декларирования согласно лучшим европейским стандартам в сфере борьбы с коррупцией», - говорится в сообщении.

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«В этой связи Украина рассчитывает, что институты и государства-члены ЕС приложат дополнительные усилия для одобрения законодательного предложения о предоставлении украинским гражданам права на краткосрочные безвизовые поездки в страны ЕС уже в ближайшее время, безотносительно к процессу согласования внутри ЕС механизма временного приостановления безвизового режима», - подчеркнули в МИД.

В ходе обсуждения сотрудничества в сфере энергетики Зеркаль подняла вопрос о недавнем решении Еврокомиссии, следствием которого стало введение дополнительных исключений относительно доступа третьих сторон к мощностям газопровода OPAL.

«Было отмечено, что принятие такого рода решений без проведения предварительных консультаций с украинской стороной является нарушением статьи 274 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, которым предусматривается взаимный учет сторонами потенциала и способностей энергетической инфраструктуры друг друга, а также проведение консультаций и координации своих действий в сфере обеспечения безопасности поставок энергетических ресурсов. Кроме того, Европейская Комиссия в процессе подготовки таких решений должна соблюдать обязательства, принятые ЕС в рамках его участия в Договоре о создании Энергетического сообщества, в частности соблюдать в отношениях с Украиной и другими государствами-партнерами принцип солидарности и избегать принятия решений, противоречащих антимонопольному законодательству ЕС», - сказано в сообщении.

Кроме того, проинформировали в МИД, во время обсуждения завершения процедуры ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС с учетом результатов апрельского референдума в Нидерландах было договорено продолжить активное взаимодействие с нидерландской стороной, в том числе в трехстороннем формате «Украина-Нидерланды-Совет ЕС», с целью поиска взаимоприемлемого решения, позволяющего завершить процедуру ратификации Соглашения об ассоциации до заседания Европейского Совета 15-16 декабря 2016 г.