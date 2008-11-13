Схеффер: в 2009-ом году НАТО пополнится двумя странами
09:53, 13 ноября 2008Политика
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Заявление прозвучало в Таллине
В следующем году членов НАТО будет на две страны больше - такие ожидания выразил генсек альянса - Яаап де Хооп Схеффер. Заявление прозвучало в Таллине, где начинается двухдневное заседание комиссии Украина-НАТО, передает 5 канал.
Впрочем господин Схеффер не уточнил, имеет ли он в виду именно Грузию и Украину, план действий относительно членства которых должны рассматривать в декабре.
Генеральный секретарь НАТО также отметил, что двери альянса открыты. Но для тех государств, которые выполняют взятые на себя обязательства. Автоматического вступления не бывает.
Совместное заседание комиссии Украина-НАТО состоится в четверг. На нем должен выступить и украинский министр обороны Юрий Ехануров.
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