Схеффер: в 2009-ом году НАТО пополнится двумя странами

В следующем году членов НАТО будет на две страны больше - такие ожидания выразил генсек альянса - Яаап де Хооп Схеффер. Заявление прозвучало в Таллине, где начинается двухдневное заседание комиссии Украина-НАТО, передает 5 канал.

Впрочем господин Схеффер не уточнил, имеет ли он в виду именно Грузию и Украину, план действий относительно членства которых должны рассматривать в декабре.

Генеральный секретарь НАТО также отметил, что двери альянса открыты. Но для тех государств, которые выполняют взятые на себя обязательства. Автоматического вступления не бывает.

Совместное заседание комиссии Украина-НАТО состоится в четверг. На нем должен выступить и украинский министр обороны Юрий Ехануров.