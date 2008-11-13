Политологи гадают, кто и почему "съел" Яценюка

Политологи считают, что увольнение Арсения ЯЦЕНЮКА с должности председателя Верховной Рады стало следствием совпадения интересов разных политических сил и группировок.

Об этом говорится в переданном УНИАН эксперт-опросе Центра исследований политических ценностей “АКСИА”.

В частности, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО выразил мнение, что «в данном случае вопрос не в Арсении Петровиче, а в том, что должность спикера ВР стала объектом политической игры, которая должна разрушить возможность возобновления союза между БЮТ и НУ-НС, должна опять повернуть актуальность теме досрочных парламентских выборов, а возможно, стать предпосылкой создания новой парламентской коалиции. Другой вопрос - формальной или не формальной. ВР опять может стать заложником политических конфликтов».

В свою очередь директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что «ЯЦЕНЮК давно заслуживал увольнения. Он первый спикер, который был абсолютно лишен качества представителя корпоративного интереса... Но на сегодня просто так сложились обстоятельства, что интересы Партии регионов совпали с интересами Блока Литвина и коммунистов, и еще принципиально важно, что при согласии Президента, который руководит группой депутатов от БАЛОГИ. И это дало возможность собрать большинство под увольнение ЯЦЕНЮКА”.

М.ПОГРЕБИНСКИЙ также считает, что любая кандидатура на должность спикера, которая не является результатом согласования БЮТ и Партии регионов, не сможет обеспечить нормальную работу парламента. «То, что происходит – лишь первый шаг. Дальше – или поиск компромисса, это лишь при условии договоренности БЮТ и ПР, или отсутствие компромисса, который станет следствием противостояния. Это тактические игры, которые ничем не закончатся до тех пор, пока не будет технической договоренности о правилах игры между БЮТ и ПР», - сказал эксперт.

Профессор политологии, научный директор Школы политической аналитики НАУКМА Алексей ГАРАНЬ не исключил, что увольнение А.ЯЦЕНЮКА «может говорить о том, что в парламенте может состояться переформатирование коалиции». «Контуры мы видим по голосованию, которое состоялось за увольнение А.ЯЦЕНЮКА. В данном случае, очевидно, что это голосование устраивает и президентскую сторону. Открывается возможность для устранения премьер-министра и без досрочных выборов. А с другой стороны - открывается возможность удовлетворения кадровых амбиций Блока Литвина, поскольку открывается кресло спикера», - сказал А.ГАРАНЬ.

По его мнению, «самому ЯЦЕНЮКУ Президент предложит какую-то другую должность. Вопрос в том, будет ли ЯЦЕНЮК на это соглашаться, или захочет пойти в самостоятельное плавание».

Также директор Центра исследований проблемы гражданского общества Виталий КУЛИК считает, что „голосование за отставку ЯЦЕНЮКА указывает на то, что между Секретариатом Президента и Партией регионов есть определенная договоренность о правилах игры». По мнению эксперта, «таким образом открылся путь к возможному формированию новой коалиции и результативного голосования ВР в поддержку этой коалиции».