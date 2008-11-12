Нардепы не валили Проминвестбанк - Медведько
15:28, 12 ноября 2008Политика
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Генпрокурор комментирует заявления СБУ
Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО утверждает, что народный депутат Александр ШЕПЕЛЕВ не причастен к ситуации вокруг «Проминвестбанка».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Генпрокурор заявил сегодня, выступая в Верховной Раде.
В частности, комментируя заявления СБУ относительно причастности народного депутата к якобы рейдерскому захвату банка, Генпрокурор сказал: «На сегодня не подтвержден факт причастности народного депутата к указанным действиям».
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