Нардепы не валили Проминвестбанк - Медведько

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО утверждает, что народный депутат Александр ШЕПЕЛЕВ не причастен к ситуации вокруг «Проминвестбанка».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Генпрокурор заявил сегодня, выступая в Верховной Раде.

В частности, комментируя заявления СБУ относительно причастности народного депутата к якобы рейдерскому захвату банка, Генпрокурор сказал: «На сегодня не подтвержден факт причастности народного депутата к указанным действиям».