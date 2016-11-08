Задекларированная чиновниками наличность должна быть внесена в государственные банки - Яценюк

«Было бы очень правильно, чтобы все, кто задекларировал свои наличные средства, очень быстро принесли их в государственные банки и увеличили ресурсную позицию государственных банков», - заявил Яценюк в интервью изданию Цензор.НЕТ.

«Это, с одной стороны, уменьшит процентные ставки в экономике, а с другой - даст возможность банкам оперировать большими финансовыми ресурсами и придаст финансовой стабильности. Эти люди станут инвесторами», - подчеркнул он.

Яценюк добавил, что перевод максимального объема наличности в банковские вклады «в том числе снимет вопрос о том, реальны ли декларируемые человеком средства».

Лидер «Народного фронта» также подчеркнул на необходимости расширить перечень лиц, которые подлежат обязательному декларированию.

«Распространить их на руководителей политических партий, кандидатов в народные депутаты и кандидатов в президенты. Это обязательно должно быть. Эффект от этих деклараций у большинства населения «шоковый». Это подсветило тезис о социальной несправедливости. И надо откровенно признать, что такие этапы проходят в разных странах. В Соединенных Штатах в 1930-х годах боролись с мафией, монополиями и их олигархами. Мы также проходим этот этап. Это этап очистки. Нулевая отправная точка. И далее в таком этапе очищения, считаю, что все граждане, вся страна должна будет действительно переходить на другие рельсы», - добавил Яценюк.

«Как для чиновника уже сегодня по законодательству является священным долгом показывать свои доходы и расходы, и членов их семей, так и для каждого гражданина страны должна стать священным долгом уплата налогов и соответствующее декларирование. Это мировая практика. И почему это также нужно сделать? Потому что граждане должны принимать активное участие в финансировании политических партий, а это также подлежит декларированию. А государство должно отчитываться перед гражданами, как использованы уплаченные налоги», - сказал он.

«Поэтому я думаю, что следующим этапом должно быть введение прозрачных процедур для всей страны, где и политический класс, который выбирается гражданами, и граждане, которые выбирают политический класс, - все живут по одним правилам. Это честно», - подчеркнул лидер «Народного фронта».

Отвечая на вопрос относительно своей декларации, Яценюк отметил, что подаст ее, согласно закону, до 1 апреля следующего года и напомнил, что декларирует свои доходы с 2001 года, и эти документы размещены на его веб-сайте.