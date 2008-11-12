Томенко думает, что Ющенко и Януковичу пора выйти из тени

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что ответственность за ситуацию в Украине должны взять на себя глава государства Виктор ЮЩЕНКО и лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

«Виктор ЮЩЕНКО и Виктор ЯНУКОВИЧ должны взять на себя ответственность за ситуацию в Украине, а не исподтишка руководить государством», - сказал Н.ТОМЕНКО, комментируя события сегодняшние в Верховной Раде.

По его словам, сегодня очевидно, что Президент и лидер Партии регионов договорились о совместных действиях в парламенте и о совместной деятельности на перспективу. “Это подтверждается согласованным голосованием в ВР, общими целями и соответствующими заявлениями представителей обеих этих команд”, - считает Н.ТОМЕНКО.

«Такие совместные действия, в частности, отставка Арсения ЯЦЕНЮКА, избрание нового председателя Верховной Рады и, возможно, отставка и формирования нового правительства, должны проходить цивилизовано и по закону. В этой ситуации менее значимы партийные интересы или цели определенных политиков, сейчас важнее, чтобы в таких обстоятельствах не пострадали национальные интересы и имидж Украины в мире как демократической страны», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Самое главное, по его словам, что, наконец, необходимо остановить теневой характер управления страной командами В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА. «Президенту и лидеру Партии регионов необходимо пойти цивилизованным путем: обнародовать совместный план действий и взять на себя ответственность за ситуацию, к которой привела их совместная деятельность. И уже затем проводить кадровые изменения в соответствии с законодательством», - считает Н.ТОМЕНКО.