БЮТ разблокировал трибуну ВР

Народные депутаты от БЮТ разблокировали трибуну Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, бютовцы заняли свои места в сессионном зале парламента. Сейчас возле трибуны ВР и в президиуме остались только депутаты от фракции Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР отстранила спикера парламента Арсения ЯЦЕНЮКА от ведения пленарных заседаний.

После этого депутаты от БЮТ заблокировали трибуну ВР. Также депутаты от фракций Партии регионов и БЮТ проникли в помещение, где находится электронная система для голосования “Рада”, и устроили там драку. При этом они выбили двери и разбили стекло ограждения.