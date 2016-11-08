Бельгия поддерживает введение безвизового режима между Украиной и ЕС

Как сообщает пресс-служба вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, об этом заявил вице-премьер-министр, министр иностранных и европейских дел Королевства Бельгия Дидье Рейндерс.

"Рейндерс подтвердил, что Украина выполнила абсолютно все обязательства плана действий визовой либерализации, и Бельгия готова поддержать положительное решение относительно Украины. Это произойдет, только в триалоге между европейскими институциями будет решен вопрос механизма возможного приостановления действия безвизового режима для третьих стран", - говорится в сообщении.

Во время встречи с Рейндерсом, которая состоялась в рамках рабочего визита Климпуш-Цинцадзе в Брюссель, она выразила признательность бельгийской стороне за неизменную поддержку Украины, ее территориальной целостности и суверенитета. Также она проинформировала о ситуации в Украине, результаты осуществляемых президентом и правительством масштабных реформаторских преобразований, прежде всего, в сферах судопроизводства, борьбы с коррупцией, децентрализации власти.

Читайте такжеВ МИД рассказали, когда Европарламент сможет внести в повестку дня вопрос "безвиза" с Украиной

На встрече особое внимание было уделено ситуации на временно оккупированных территориях Украины и состояния выполнения Минских договоренностей. Климпуш-Цинцадзе поблагодарила за то, что Бельгия стала соавтором резолюции Украины в ООН о нарушении прав человека в незаконно анексованном Россией Крыму.

Вице-премьер-министры Украины и Бельгии обменялись мнениями по актуальным вопросам сотрудничества Украины с ЕС.

Обе стороны приветствовали активизацию политического диалога между Украиной и Бельгией, в том числе его парламентского измерения, взаимовыгодное сотрудничество двух стран в рамках международных организаций, восстановление положительной динамики торгово-экономических отношений, а также значительный потенциал двустороннего сотрудничества в сфере культуры.