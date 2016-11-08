Москва направила ноту США о нежелательном присутствии их дипломатов на предстоящих выборах в РФ

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

Ранее официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщила, что ФБР оказывает прямое давление на дипломатов с целью не допустить их к избирательным участкам на выборах президента США. Также, как заявляет МИД РФ, госдепартамент США нотой рекомендовал российским представителям "самостоятельно не подходить к избирательным участкам".

"Мы свои выводы из этого сделали и несколько дней назад предупредили официальным путем посольство США в Москве о том, что американской стороне не следует рассчитывать на возможность присутствия дипломатов представительств США – посольства и генеральных консульств, аккредитованных в России на выборах, которые в дальнейшем будут проводиться в России", — сказал Рябков.

На уточняющий вопрос, какого рода предупреждение было направлено американской стороне, Рябков отметил, что оно "было официально передано в виде документа, в виде дипломатической ноты".

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"На предстоящих выборах в России независимо от их уровня и характера мы не ожидаем появления представителей дипломатических структур загранучреждений США в России. Мы считаем, что их нахождение в любом качестве на участках в России, если только это не будет связано с участием в тех или иных согласованных международных миссиях наблюдения – такое участие будет нежелательным", — заявил российский дипломат.

По словам Рябкова, "здесь работает именно принцип взаимности, без которого невозможны никакие нормальные дипломатические отношения".

"Нас не устраивают попытки поставить российских представителей в ситуацию оправдывающихся, это абсолютно неприемлемая практика. Вопрос о том, что мы хотим узнать на избирательных участках, американским представителям следует адресовать самим себе. Нас тоже очень интересует, что они пытаются узнать на наших избирательных участках из года в год на протяжении десятилетий. Мы сделали свои выводы и считаем эту часть нашей достаточно сложной истории отношений с США последнего времени закрытой, возвращаться к этому больше не будем, но заметку на полях, что называется, на будущее сделали", — добавил замглавы российского МИД.

Как сообщал УНИАН, в США начались выборы 45-го президента. В полночь по местному времени в поселении Диксвилл Нотч (штат Нью-Гэмпшир) открылись избирательный участки и закрылись, как только все восемь жителей отдали свои голоса.

По результатам голосования кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон набрала четыре голоса, кандидат-республиканец Дональд Трамп - два голоса. Также один голос был отдан кандидату от Либертарианской партии Гэри Джонсону и еще один - Митту Ромни.