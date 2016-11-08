Москва направила ноту США о нежелательном присутствии их дипломатов на предстоящих выборах в РФ

10:01, 08 ноября 2016
Политика
2614 1

МИД России направил дипломатическую ноту властям США, сообщив им, что присутствие американских представителей на будущих выборах в России является нежелательным.

Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

Ранее официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщила, что ФБР оказывает прямое давление на дипломатов с целью не допустить их к избирательным участкам на выборах президента США. Также, как заявляет МИД РФ, госдепартамент США нотой рекомендовал российским представителям "самостоятельно не подходить к избирательным участкам".

"Мы свои выводы из этого сделали и несколько дней назад предупредили официальным путем посольство США в Москве о том, что американской стороне не следует рассчитывать на возможность присутствия дипломатов представительств США – посольства и генеральных консульств, аккредитованных в России на выборах, которые в дальнейшем будут проводиться в России", — сказал Рябков.

На уточняющий вопрос, какого рода предупреждение было направлено американской стороне, Рябков отметил, что оно "было официально передано в виде документа, в виде дипломатической ноты".

Читайте такжеВыборы в США: накануне дня Х разрыв между Клинтон и Трампом составил 6% - опрос

"На предстоящих выборах в России независимо от их уровня и характера мы не ожидаем появления представителей дипломатических структур загранучреждений США в России. Мы считаем, что их нахождение в любом качестве на участках в России, если только это не будет связано с участием в тех или иных согласованных международных миссиях наблюдения – такое участие будет нежелательным", — заявил российский дипломат.

По словам Рябкова, "здесь работает именно принцип взаимности, без которого невозможны никакие нормальные дипломатические отношения".

"Нас не устраивают попытки поставить российских представителей в ситуацию оправдывающихся, это абсолютно неприемлемая практика. Вопрос о том, что мы хотим узнать на избирательных участках, американским представителям следует адресовать самим себе. Нас тоже очень интересует, что они пытаются узнать на наших избирательных участках из года в год на протяжении десятилетий. Мы сделали свои выводы и считаем эту часть нашей достаточно сложной истории отношений с США последнего времени закрытой, возвращаться к этому больше не будем, но заметку на полях, что называется, на будущее сделали", — добавил замглавы российского МИД.

Как сообщал УНИАН, в США начались выборы 45-го президента. В полночь по местному времени в поселении Диксвилл Нотч (штат Нью-Гэмпшир) открылись избирательный участки и закрылись, как только все восемь жителей отдали свои голоса.

По результатам голосования кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон набрала четыре голоса, кандидат-республиканец Дональд Трамп - два голоса. Также один голос был отдан кандидату от Либертарианской партии Гэри Джонсону и еще один - Митту Ромни.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter