Лутковская, Чубаров и Полозов обсудили взаимодействие в защите политзаключенных в Крыму
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и адвокат заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза Николай Полозов обсудили взаимодействие в защите прав политзаключенных и их семей в аннексированном Россией Крыму.
Об этом Чубаров сообщил на своей странице в Facebook.
«Вместе с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Валерией Лутковской и российским адвокатом Николаем Полозовым (ныне - защитник заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза) обсуждали вопросы взаимодействия при защите прав политзаключенных и членов их семей во временно оккупированном РФ Крыму», - отметил Чубаров.
При этом подробностей встречи председатель Меджлиса не сообщил.
Как сообщал УНИАН, Чийгозу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен крымского парламента 26 февраля 2014 года". Он был взят под стражу 29 января 2015 года. Арест неоднократно продлевали, последний раз - до 8 января 2017 года.
После аннексии Крыма российские правоохранители начали судить крымскотатарских активистов, которые 26 февраля 2014 года принимали участие в митинге сторонников территориальной целостности Украины. По данным российского следствия, тогда из-за давки погибли двое митингующих, 79 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.