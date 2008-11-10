Регионалы раскусили коварный план БЮТ

Фракция Партии регионов не будет голосовать за вопрос об отставке Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО с должности председателя Фонда государственного имущества Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Он отметил, что своим предложением фракция БЮТ пытается устроить «дерибан в Фонде госимущества». «Когда наши коллеги по парламенту – представители фракции БЮТ предлагают снять СЕМЕНЮК с работы, но при этом говорят, что следующего руководителя не будем назначать, то мы понимаем, что они хотят при этом назначить своего заместителя, и немного подерибанить данную организацию», - добавил А.ЕФРЕМОВ.

Как сообщал УНИАН, фракция БЮТ требует на этой неделе рассмотреть в Верховной Раде вопрос об освобождении В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от должности председателя ФГИУ.

Как заявил сегодня, 10 ноября, лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО, соответствующий проект постановления был зарегистрирован достаточно давно, и поэтому этот кадровый вопрос требует решения.

В то же время И.КИРИЛЕНКО отметил, что речь пока что идет лишь об увольнении председателя Фонда госимущества, а вопрос о назначении нового руководителя этого ведомства требует дополнительных консультаций.