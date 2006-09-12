Жена Роднянского отстаивает в судах свое право на 70% уставного фонда “1+1”

Супруга почетного президента телеканала “1+1” Александра РОДНЯНСКОГО Валерия МИРОШНИЧЕНКО обратилась в Печерский и Шевченковский районные суды г. Киева с исками о признании ее права общей совместной собственности на 70% уставного фонда «ТРК «Студия 1+1».

Об этом УНИАН сообщил представитель интересов Игоря КОЛОМОЙСКОГО в суде адвокат Вячеслав КАРТАШОВ.

По его информации, В.МИРОШНИЧЕНКО в своем иске основывается на норме законодательства, в соответствии с которой имущество (речь в иске идет о 70% УФ телеканала «1+1» - УНИАН), нажитое в браке, является общей собственностью супругов.

Как отметил В.КАРТАШОВ, иск в Печерский районный суд был подан 3 августа, в Шевченковский – 11 августа. При этом В.КАРТАШОВ отметил, что речь идет об идентичных исках, которые отличаются только кругом заявленных ответчиков. Так, если в иске, поданном в Печерский райсуд, ответчиками выступают А.РОДНЯНСКИЙ и И.КОЛОМОЙСКИЙ, то в иске, поданном в Шевченковский райсуд, среди ответчиков нет И.КОЛОМОЙСКОГО, в то же время ответчиками, кроме почетного президента телеканала “1+1”, выступают телеканал “1+1” и Печерская районная в городе Киеве госадминистрация.

По мнению В.КАРТАШОВА, отсутствие среди ответчиков в иске, поданном в Шевченковский районный, суд И.КОЛОМОЙСКОГО можно трактовать как попытку отстранить его от участия в судебном процессе.

Представитель И.КОЛОМОЙСКОГО также отметил, что истец не явилась на рассмотрение ее иска в Печерском райсуде, которое состоялось 11 сентября этого года.

Справка УНИАН. И.КОЛОМОЙСКИЙ в прошлом году подал иск в Печерский районный суд о признании права его собственности на долю в уставном капитале ООО «ТРК «Студия «1+1» в размере 70%.

Он также просил обязать ответчика внести изменения в учредительные документы общества о том, что он является участником ООО «ТРК «Студия «1+1» и владельцем доли в размере 70%, а также обязать Печерскую районную в городе Киеве госадминистрацию зарегистрировать эти изменения в государственном реестре. Однако впоследствии эти исковые требования были сняты.

Ответчиком по данному делу выступил почетный президент телеканала «1+1» Александр РОДНЯНСКИЙ.

С апреля 2005 года совладельцы корпоративных прав группы компаний «Студия «1+1» А.РОДНЯНСКИЙ и Б.ФУКСМАН вели переговоры о продаже принадлежащих им прав И.КОЛОМОЙСКОМУ за 100 млн. дол.

Закрытие сделки должно было произойти к сентябрю 2005 года. Однако уже в середине августа корпорация Central European Media Enterprises Ltd. (CME), фактически отозвала свое согласие на проведение указанной транзакции.

В соответствии с учредительными документами ООО «ТРК «Студия «1+1», 70% уставного капитала принадлежит А.РОДНЯНСКОМУ, а 30% иностранному предприятию «Интер-медиа» (100% собственником этого предприятия является немецкая компания «Innova Film Gmbh».)

Печерский районный суд г. Киева своим решением от 16 августа 2006 года удовлетворил в полном объеме исковые требования И.КОЛОМОЙСКОГО о признании за ним права собственности на долю в уставном капитале ООО «ТРК «Студия «1+1».

Представители И.КОЛОМОЙСКОГО высказали предположение, что другая сторона обжалует данное решение суда в апелляционной инстанции.