Бойко придумал, как всех помирить

Заместитель председателя Партии регионов, народный депутат Юрий БОЙКО считает, что политический экстремизм можно преодолеть с помощью повышения уровня экономики и благосостояния народа.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Ю.БОЙКО относительно инцидентов между сторонниками различных политических сил в некоторых городах Украины 7 ноября.

Ю.БОЙКО отметил, что Партия регионов категорически осуждает любые проявления политического экстремизма и считает недопустимым разжигание в стране межнациональной, социальной, расовой или любой другой вражды.

По словам Ю.БОЙКО, «Партия регионов сама никогда не инициировала, а также постоянно призывает своих сторонников воздерживаться от конфликтов со сторонниками других политических сил, а тем более проявлений экстремизма в любой его форме».

«По моему мнению, мы прошли этап, когда страна оказалась расколотой, народ оказался расколотым, и этот раскол был очень беспощадным. Время показало, что от этого ни народ Украины, ни наше государство не выиграли. Поэтому, думаю, сегодня нужно говорить о консолидации общества, консолидации политических сил», - отметил Ю.БОЙКО.

При этом он подчеркнул, что «консолидация, конечно, не исключает борьбы идей, программ и платформ политических сил, дискуссий сторонников той или другой силы, однако все должно происходить в цивилизованных рамках». «Знаете, я считаю, что когда используют кулаки, раздаются призывы «разрушить», «смести» и так далее – это от бессилия. Конституция Украины предоставила политическим силам и их лидерам все возможности продвигать свои идеи в рамках закона. И если политики идут сами или провоцируют своих избирателей на конфликт – значит, эти политики слабы, их идеи несостоятельны. Иначе экстремизм толковать нельзя», - считает Ю.БОЙКО.

В то же время он отметил, что в Украине наблюдается тенденция к усилению жестокости общества. «Это, к сожалению, традиционные спутники экономической рецессии – часть общества озлобляется, часть, можно сказать, «замыкается в себе», не доверяя больше ни политикам, ни государству. В этом есть и наша вина: на предыдущих выборах мы, возможно, где-то недоработали, где-то не так четко объяснили свои позиции. Партия регионов не смогла стать властью и поэтому имела ограниченные возможности для предупреждения и недопущения сегодняшнего кризиса. Это нужно признать», - сказал Ю.БОЙКО, выразив уверенность, что следующие парламентские выборы кардинально исправят ситуацию.

«История доказала, что нестабильность, экономический упадок способствуют повышению агрессивности в обществе, вплоть до проявления самых негативных явлений, как это произошло в Германии тридцатых годов. И наоборот, в странах где народ чувствует себя хорошо, где правительство работает эффективно, где экономика процветает, проявления экстремизма исчезают», - отметил Ю.БОЙКО.

«Я могу со всей ответственностью заявить, что, когда мы придем к власти и восстановим разрушенную экономику, об экстремистах вы больше не услышите. И те безответственные политики, которые сегодня делают карьеру на отчаянии, господствующем в народе, совсем потеряют поддержку», - убежден заместитель председателя Партии регионов.

Как сообщалось, 7 ноября в Киеве правоохранители задержали студентов, которые ночью на улице Грушевского пытались облить краской памятник Вячеславу Чорновилу.

Во Львове произошел ряд локальных столкновений между сторонниками правых и левых политических сил.