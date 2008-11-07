Турчинов: Кабмин сделал, что обещал, теперь дело за местной властью

Первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что на сегодняшний день не существует никаких проблем с финансированием работ по преодолению последствий стихийного бедствия, которое произошло в шести западных регионах летом этого года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера, по словам А.ТУРЧИНОВА, правительство не имеет задолженности перед местными бюджетами, поскольку своевременно и “до копейки” перечислило местным бюджетам запланированные средства.

Он подчеркнул, что объем финансирования был “беспрецедентным и адекватным” тем проблемам, которые возникли в результате стихийного бедствия. «Теперь эти средства от местной власти должны дойти к людям», - отметил А.ТУРЧИНОВ.

Первый вице-премьер-министр напомнил, что для преодоления последствий стихии правительство дополнительно выделило из резервного фонда КМУ 1,2 млрд. грн. Кроме того, по его словам, правительство своевременно, в полном объеме, перечислило субвенции местным бюджетам в сумме 2 млрд. 320 млн.

По словам А.ТУРЧИНОВА, с учетом остатков средств на счетах местных администраций, а также дополнительно перечисленных правительством на этой неделе 331 млн. грн., теперь на счетах органов местной власти находится более 900 млн. грн.

В то же время А.ТУРЧИНОВ отметил, что главная проблема заключается в том, что не всегда эти средства эффективно использовались. По его словам, в частности, Контрольно-ревизионное управление выявило нарушения относительно использования средств на сумму 89 млн. грн.

Комментируя состояние выполнения восстановительных работ и программ, за которые отвечало правительство, первый вице-премьер сообщил, что теперь в пострадавших населенных пунктах на 100% возобновлено электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, связь, возобновлена работа железнодорожного транспорта, отремонтированы дороги общего пользования: «нет ни одного населенного пункта, который имел бы проблемы со связью или транспортным сообщением».

Вместе с тем, по словам А.ТУРЧИНОВА, существуют определенные проблемы с восстановлением коммунальной инфраструктуры из-за затягивания срока введения в эксплуатацию домов, однако за этот вопрос, убежден он, отвечает непосредственно местное руководство.

Как сообщал УНИАН, сегодня Совет национальной безопасности и обороны Украины признал недостаточной работу правительства по преодолению последствий июльского наводнения в западных регионах.

По мнению Президента Украины, в этом направлении была проведена большая работа, однако значительная часть заданий еще не решена. По данным Виктора ЮЩЕНКО, по состоянию на 4 ноября, из 32 заданий в соответствии с решением СНБО, не выполнены 14.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что большая часть зданий, пострадавших от стихийного бедствия, еще находится в процессе восстановления.

Отдельно Президент отметил, что Генеральная прокуратура выявила многочисленные злоупотребления, которые касались нецелевого использования средств, направленных на преодоление последствий наводнения. В частности, по его информации, Генпрокуратура предупредила нецелевое использование 48,9 млн. грн. Президент подчеркнул, что он остро ставит вопрос ответственности правительства в сфере преодоления последствий стихийного бедствия.

Он призвал Кабмин в проекте госбюджета на 2009 год обязательно предусмотреть средства на улучшение сложившейся ситуации.