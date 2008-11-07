В ПР напомнили: до «согласованной» с БЮТ даты разгона ВР осталось немного

Депутат от Партии регионов Борис Колесников считает любой вариант коалиции в действующем парламенте нереальным. Об этом он заявил в комментарии "Сегодня".

Однако Колесников считает, что еще нынешний созыв Верховной Рады мог бы провести глобальную реформу управления в стране, основанную на законопроекте 3207, который передает значительную часть полномочий центра местным властям. "В условиях кризиса это необходимо, так как нигде столько не украдут, как в центре", - говорит он.

Досрочные выборы как альтернативу нынешнему хаосу Колесников считает неизбежными, а оптимальным сроком их проведения – конец января.

"Претензии БЮТ к выборам были в том, что парламент нельзя распускать до 23 ноября. Эта дата уже скоро, вот и посмотрим на действия власти", - сказал он.