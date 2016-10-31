В Раде зарегистрировали проект постановления об отмене повышения зарплат нардепам

Проект постановления обнародован на сайте парламента.

Авторами проекта являются председатель Верховной Рады Андрей Парубий, председатель бюджетного комитета Андрей Павелко и председатели всех депутатских фракций и групп, кроме "Батькивщины".

Документ предлагает исключить из постановления №5000-П пункты 3 и 4, которым вводилась в действие норма о повышении зарплат народным избранникам.

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Также отмечается, что пункт 5 изложить в следующей редакции: «5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 20 октября приняла постановление «О выводах и предложениях к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2017 год» (№ 5000-П). Этим постановлением был принят проект бюджета на 2017 год в первом чтении, а также принято решение о повышении заработной платы народным депутатам в 2-2,5 раза - до более 40 тыс. грн.

25 октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал решение депутатов увеличить свои заработные платы минимум вдвое ошибкой, которую нужно немедленно исправить.

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При этом Гройсман напомнил, что выполнить решение парламента невозможно, поскольку в бюджете 2016 года и в проекте бюджета на 2017 год средств на повышение зарплат депутатам нет.

Сегодня, 31 октября, Парубий выразил надежду, что завтра парламент отменит положение постановления о повышении зарплат депутатам до почти 40 тыс. грн.