Выборы в США: Порошенко предрек поражение кандидатов без заверений в поддержке Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в университете «Острожская академия».

«Я прошу посмотреть на ход событий на выборах в США, когда наперегонки кандидаты говорят, как они любят Украину», - заявил он.

"Почему так произошло? Потому что не любить Украину нельзя, иначе ты обречен на поражение. Потому что украинский народ является уникальным народом, который в тяжелые времена объединился и продемонстрировал то, чего не было 25 лет», - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, в избирательной гонке в США принимают участие кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Перед голосованием, которое состоится 8 ноября, прошли три раунда теледебатов между Клинтон и Трампом.

В сентябре Трамп во время первых теледебатов заявил, что Соединенные Штаты Америки не могут быть полицейским в поддержании безопасности в мире. В свою очередь Клинтон раскритиковала позицию Трампа по ядерному оружию.

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В начале октября Трамп во время вторых президентских дебатов намекнул, что отправит свою соперницу Хиллари Клинтон в тюрьму в случае победы на выборах. Во время вторых дебатов Клинтон снова поставила под сомнение способность Трампа занимать должность президента США. Она подчеркнула, что Трамп должен показать свои налоговые декларации, чтобы можно было увидеть, есть ли у него дела в России. Также она обвинила Россию в военных преступлениях в Сирии.

Во время последних теледебатов, которые состоялись 19 октября, Клинтон выразила мнение, что президент РФ Владимир Путин хотел бы видеть марионетку на посту президента США.