Ющенко напомнил Обаме про общие ценности и близость интересов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил Барака ОБАМУ с избранием на пост Президента Соединенных Штатов Америки.

Поздравление размещено на официальном сайте главы Украинского государства.

“Глубоко убежден, что во время Вашего пребывания на этой высокой должности украинско-американские отношения, в основе которых лежат общность ценностей и близость интересов на международной арене, будут развиваться и укрепляться во имя процветания наших народов”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он выразил надежду, что стратегическое партнерство между Украиной и Соединенными Штатами и в дальнейшем будет играть заметную роль в обеспечении мира и стабильности в мире.

В.ЮЩЕНКО пожелал Б.ОБАМЕ крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности на благо народа США.

Как сообщал УНИАН, по итогам выборов Президента США, которые состоялись 4 ноября, победу одержал представитель Демократической партии Б.ОБАМА, который станет 44-м Президентом страны.

Окончательно новый Президент США будет избран 15 декабря 2008 года, когда состоится заседание Коллегии выборщиков. Его инаугурация должна состояться 20 января 2009 года.

С победой Б.ОБАМУ также поздравила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.