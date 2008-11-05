Медведев показал зубы Путину

Президент РФ Дмитрий Медведев предлагает расширить права Федерального Собрания, наделив его функциями контроля за исполнительной властью. Выступая в среду со своим первым посланием Федеральному Собранию, глава государства заявил о необходимости обязать правительство РФ ежегодно отчитываться в Госдуме по итогам своей деятельности. "Отнести к предмету ведения Государственной Думы, то есть статья 103, контрольные функции в отношении исполнительной власти, конституционную норму, обязывающую правительство России ежегодно отчитываться в Государственной Думе по итогам деятельности и по вопросам, поставленным непосредственно парламентом", - предложил Медведев.

РИА Новости