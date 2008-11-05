Медведев показал зубы Путину
12:20, 05 ноября 2008Политика
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Президент РФ обращается к Федеральному Собранию
Президент РФ Дмитрий Медведев предлагает расширить права Федерального Собрания, наделив его функциями контроля за исполнительной властью. Выступая в среду со своим первым посланием Федеральному Собранию, глава государства заявил о необходимости обязать правительство РФ ежегодно отчитываться в Госдуме по итогам своей деятельности. "Отнести к предмету ведения Государственной Думы, то есть статья 103, контрольные функции в отношении исполнительной власти, конституционную норму, обязывающую правительство России ежегодно отчитываться в Государственной Думе по итогам деятельности и по вопросам, поставленным непосредственно парламентом", - предложил Медведев.
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