Москве предложат "независимо" транслировать в Крыму запрещенное ТВ

Русская община Крыма хочет обратиться к руководству Российской Федерации с предложением установить на территории Краснодарского края РФ радиоретрансляционную станцию, которая позволила бы жителям Автономной Республики Крым беспрепятственно принимать в эфире российские радиопрограммы.

Об этом говорится в заявлении президиума думы Русской общины Крыма, текстом которого располагает УНИАН.

«Русская община Крыма заявляет о готовности выступить с предложениями на сессии Верховного Совета Крыма, которые определят возможность для массового развития в Крыму сетей коллективного приема спутникового телевидения, а также будет обращаться к руководству Российской Федерации с предложением установить на территории Краснодарского края радиоретрансляционную станцию, работа которой позволит жителям АРК свободно принимать в эфире российские радиопрограммы», - говорится в тексте документа.

* * * Русскую общину Крыма возглавляет первый вице-спикер парламента автономии Сергей ЦЕКОВ.

Как сообщал УНИАН, Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию обязал кабельных операторов прекратить ретрансляцию неадаптированных к отечественному законодательству телеканалов. По информации газеты «Экономические известия» (№ 177), из отечественного эфира уйдут телеканалы ОРТ, РТР, Ren TV и др. Газета отмечает, что это повлечет сокращение выбора программ и банкротство кабельных компаний, а выигрывают те, кто скупает местные кабельные сети.

Как сообщил председатель Нацсовета Виталий ШЕВЧЕНКО, 1 марта 2008 года минуло три года с тех пор, как Нацсовет принял требование к провайдерам придерживаться норм отечественного законодательства во время ретрансляции иностранных телеканалов. «Речь идет о многих законах, в частности - о рекламе, авторских и смежных правах, морали и др. Дело не только в соблюдении или несоблюдении нормы украинского языка в эфире», - заверил В.ШЕВЧЕНКО.