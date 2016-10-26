Онищенко заявил о выходе из группы "Воля народа" - СМИ

Об этом сообщило Еспресо.TV и навело фото соответствующего заявления на имя председателя Верховной Рады Андрея Парубия от 25 октября.

«Согласно части третьей статьи 60 закона «О регламенте Верховной Рады Украины» сообщаю о выходе из состава депутатской группы «Воля народа», - говорится в заявлении.

Читайте также"Грязная выдумка": на Банковой прокомментировали заявление Онищенко о "финансировании" президента

Онищенко просит объявить заявление на ближайшем заседании парламента.

Как сообщал УНИАН, 21 октября народный депутат Юрий Шаповалов с трибуны парламента заявил о выходе из группы "Воля народа". При этом он подчеркнул, что делает это самостоятельно, поскольку "председатель ВР уже четвертый день не может мое заявление объявить". Вместе с тем, Шаповалов не сообщил о причине своего выхода из группы "Воля народа".

Председатель этой депутатской группы Ярослав Москаленко заявлял, что ряду депутатов, которые избирались в мажоритарных округах, предложено войти в "Волю народа" с целью предотвращения ее роспуска.

По его словам, выход Шаповалова из группы "не является неожиданностью", "политическую миграцию никто не отменял".

Группа "Воля народа" насчитывает 19 народных депутатов. В случае, если председатель ВР объявит о выходе Шаповалова из состава группы, то в группе будет 18 народных депутатов. В такой ситуации, согласно статье 60 Регламента ВРУ, депутатская группа, состав которой стал меньше минимального количества народных депутатов, через 15 дней после дня наступления такого факта спикер должен объявить о роспуске группы "Воля народа".

Летом НАБУ и САП разоблачили организованную преступную группу, которая причинила государству ущерб в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ОАО "Укргазвыдобування". Как заявили правоохранители, согласно доказательствам, полученным в ходе досудебного расследования уголовного производства, организатором коррупционной схемы является народный депутат Александр Онищенко, которого Верховная Рада 5 июля лишила неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест.