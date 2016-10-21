Группа "Воля народа" оказалась под угрозой роспуска из-за выхода нардепа

Как сообщал корреспондент УНИАН, сегодня Шаповалов с трибуны парламента объявил о своем выходе из этой группы.

В Регламенте отмечается, что эти объявления об изменениях в составе группы или фракции должен озвучить председательствующий на пленарном заседании.

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Как передает корреспондент УНИАН, на сегодняшний день в группе “Воля народа” 19 народных депутатов. В случае, если председатель ВР объявит о выходе Шаповалова из состава группы, то в группе будет 18 народных депутатов.

В такой ситуации, согласно статье 60 Регламента ВРУ, депутатская группа, состав которой стал меньше минимального количества народных депутатов, которые были в наименьшей фракции, которая была создана по результатам выборов, а в данной ситуации речь идет о фракции «Батькивщина», которая насчитывала 19 народных депутатов, через 15 дней после дня наступления такого факта председатель ВР должен объявить о роспуске группы “Воля народа».