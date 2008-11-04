Ющенко ждет 14:00 завтрашнего дня

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ожидает, что в среду, 5 ноября, Международный валютный фонд примет положительное решение относительно предоставления Украине кредита.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на совместной с ливийским лидером Муаммаром КАДДАФИ пресс-конференции в Киеве.

В.ЮЩЕНКО отметил, что согласно статистике, которую он получил несколько часов назад, за последние два дня украинцы увеличили свои сбережения на депозитных счетах в украинских банках на 2 млрд. грн. "Это хороший симптом», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он также отметил, что сегодня направил два письма руководителю МВФ, в котором очертил ситуацию относительно путей выхода Украины из финансового кризиса.

Президент также напомнил, что председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК сегодня вылетел в Вашингтон для участия в заседании МВФ.

В.ЮЩЕНКО надеется, что завтра в 14 часов «мы получим положительное решение от МВФ».

Президент отметил, что рассчитывает на то, что после этого Национальный банк в течение 1-2 дней уже получит первый транш кредита.

Как сообщал УНИАН, правительство, Нацбанк и МВФ согласовали на уровне экспертов условия выделения Украине стабилизационного кредита stand-by на сумму 16,5 млрд. дол. Программа финансирования должна быть одобрена Советом директоров МВФ на заседании 5 ноября.